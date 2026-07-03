Në Elbasan stuhi me erë e shi, thyhen pemë e dëmtohen shtylla tensioni
Ndërsa në shumicën e qyteteve të Shqipërisë temperaturat janë të larta, në Elbasan një stuhi me shi dhe erëra të forta përfshiu qytetin mesditën e së premtes duke shkaktuar problematika në disa zona.
Dy pemë janë rrëzuar dhe disa degë, ndërkohë që edhe një shtyllë tensioni të mesëm pësoi dëmtim.
Ekipet përkatëse ndërhynë për marrjen e masave, largimin e pemëve të rrëzuara si dhe për shtyllën e dëmtuar.
Stuhia zgjati vetëm pak minuta. Nuk dihet ende nëse stuhia ka përfshirë edhe zonat bujqësore.
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