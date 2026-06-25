Ndryshimet në Kodin Zgjedhor para versionit përfundimtar, një pjesë e madhe e zgjidhjeve janë harmonizuar
Grupi i Punës për Reformën e Legjislacionit Zgjedhor po hyn në fazën e tij përfundimtare me përgatitjen e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor.
Seanca e sotme shqyrtoi çështjet e fundit të hapura dhe propozimet që synojnë harmonizimin e rregullave zgjedhore me rekomandimet e OSBE/ODIHR-it.
Anëtarët e grupit të punës diskutuan propozimet e paraqitura nga partitë politike, dhe u konkludua se një pjesë e madhe e zgjidhjeve tashmë janë harmonizuar dhe ekziston një shkallë e lartë dakordësie midis pjesëmarrësve.
Nesër, partitë politike duhet të shprehin elektronikisht pikëpamjet e tyre mbi propozimet e mbetura, pas së cilës do të përgatitet teksti përfundimtar i ndryshimeve ligjore.
Pritjet janë që zgjidhja e dakordësuar do të paraqitet në një procedurë të mëtejshme ligjore, e cila do të vazhdonte procesin e reformimit të sistemit zgjedhor./Telegrafi/