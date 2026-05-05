Ndodh edhe kjo, klubi turk shkarkon të njëjtin trajner dy herë brenda të njëjtit sezon
Ekipi turk i ligës së parë, Genclerbirligi, bëri një veprim të pazakontë duke e shkarkuar trajnerin Volkan Demirel për herë të dytë brenda të njëjtit sezon.
Ish-portieri i kombëtares turke i dha fund angazhimit të tij në klub në një mënyrë të çuditshme.
Mandati i parë i Demirel në stol zgjati nga tetori deri në dhjetor 2025 dhe në gjashtë ndeshje ai nuk arriti asnjë fitore, duke regjistruar tre barazime dhe tre humbje.
Pavarësisht kësaj, klubi e ripunësoi atë, por episodi i dytë përfundoi gjithashtu në mënyrë të palavdishme. Në nëntë ndeshje nën udhëheqjen e tij, ekipi regjistroi vetëm dy fitore dhe një barazim, me gjashtë humbje.
Volkan Demirel, Süper Lig tarihine geçti!
Gençlerbirliği'nde yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel, ilginç bir istatistikle Süper Lig tarihine adını yazdırdı.
Opta'nın istatistiğine göre, Volkan Demirel, Süper Lig tarihinde sezona başlamadığı takımın başına iki kez…
— Gençlerbirliği Haber Ajansı (@G_Birligi_Haber) May 5, 2026
Rekordi famëkeq
Me këtë rezultat, Demirel hyri në historinë e Superligës Turke si trajneri i parë që u shkarkua dy herë nga i njëjti klub brenda një sezoni pa e filluar fare sezonin me ekipin.
Në herën e parë, ai mori mesatarisht 0.5 pikë për ndeshje, ndërsa në të dytën, mesatarja ishte 0.78 pikë për ndeshje.
🗓️ 28.10.2025
🤝 Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü oldu.
🗓️ 07.12.2025
❌ Volkan Demirel, görevinden istifa etti.
🗓️ 06.03.2026
🤝 Volkan Demirel, ikinci kez Gençlerbirliği’nin teknik direktörü oldu.
🗓️ 04.05.2026
❌ Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile…
— Fenerist 🇹🇷 (@Feneristcom) May 4, 2026
Një karrierë e pasur si lojtar
Demirel filloi karrierën si trajner në vitin 2021, pas një karriere shumë të suksesshme si lojtar.
Ai mbrojti 63 herë për ekipin kombëtar turk dhe e kaloi pothuajse të gjithë karrierën e tij si klub në portat e Fenerbahces. /Telegrafi/