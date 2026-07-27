Ndërtimet pa leje në zonën e UNESCO-s do të rrënohen, Qyra: Mos ndërtoni në bregun e Liqenit të Ohrit
Ndërtimet pa leje që shtrihen në zonën e mbrojtur të UNECO-s rreth Liqenit të Ohrit do të rrënohen, thotë kryetari i Strugës Mendi Qyra. Sipas tij komuna po shqyrton kërkesat për legalizime, por të gjitha objektet që nuk i përmbushin kushtet apo pengojnë infrastrukturën dhe planin gjeneral urbanistik, do të bëhen rrafsh me tokë, pasi që për plazhet e liqenit do të ketë edhe një ligj të ri.
“Iu bëj thirrje publike të gjithë qytetarëve të Strugës, të cilët kanë ide në bregun e Liqenit të ndërtojnë i kisha lutur të mos ndërtojnë sepse të gjitha do të rrënohen, ato që janë pa leje. Mandej pritet të sillet edhe një ligj për plazhet, të cilat do të kufizohen dhe varet si do të jetë forma më e përshtatshme për ato ndërtime pa leje. Struga ka shumë objekte pa leje”, tha Mendi Qyra
4.847 objekte ilegale gjenden në rajonin e Ohrit i cili është nën mbrojtjen e UNESCO-s. Prej disa vitesh arrijnë vërejtje për shkak të mosrespektimit të rekomandimeve për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore.
“Ndërtimet pa leje te ne kanë shkaktuar turbulenca gjithmonë jo vetëm ekonomike por edhe politike, vazhdoj të jem kundër ndërtimeve pa leje, bilës jam edhe kundër ligjeve që janë për legalizimin e këtyre ndërtimeve sepse i stimulon ndërtimet pa leje. Jemi në bisedime me Ministrinë e Transportit dhe me Qeverinë për të gjetur një zgjidhje për ndërtimet pa leje që janë rreth liqenit, për të cilat jemi në vëzhgim të UNESCO-s”, deklaroi Qyra.
Javën e kaluar autoritet kumtuan që Liqeni i Ohrit e ka ruajtur statusin e trashëgimisë botërore, por me obligim që Maqedonia dhe Shqipëria deri në vitin 2030 t’i zbatojnë vërejtjet dhe rekomandimet e UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Vendimi për shtyrjen futjes së rajonit të Ohrit në Listën e trashëgimisë botërore në rrezik, u mor në mbledhjen e Komitetit për trashëgimi botërore, e cila u mbajt në Korenë e Jugut. Ekspertët e UNESCO-s kanë dhënë përfundime, përkatësisht është përcaktuar qartë një kornizë që përfshin disa çështje, si planifikimi urbanistik, mbrojtja e mjedisit jetësor, ndërsa në bisedime është diskutuar edhe për trasenë e Korridorit 8 te pika kufitare Qafë Thanë.