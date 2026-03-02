Ndërron jetë një lehonë 34-vjeçare në Shkup
Klinika për Gjinekologji dhe Obstetrikë iu përgjigj pasditen e sotme disa prej raportimeve në media për vdekjen e një gruaje që humbi jetën menjëherë pas lindjes.
"Më 27.02.2026, një paciente 34-vjeçare me rrezik të lartë me shtatzëninë e saj të 5-të radhazi lindi në Klinikën për Gjinekologji dhe Obstetrikë në javën e 38-të të shtatzënisë. Lindja u krye me prerje cezariane për shkak të 3 prerjeve cezariane të kryera më parë, pas të cilave në këtë rast iu krye një prerje cezariane e katërt ndaj nënës. Nëna ishte informuar paraprakisht për të gjitha rreziqet e një shtatzënie të mundshme pasuese.
Operacioni shkoi pa probleme.
Pas operacionit, pacientja u transferua në Njësinë e Kujdesit Intensiv Postoperativ sipas protokollit. Gjatë qëndrimit të pacientes në këtë njësi të kujdesit intensiv, pacientja u ankua për dhimbje të forta në gjoks në një moment, pas së cilës menjëherë u thirr një anesteziolog. Reanimacioni kardiopulmonar dhe cerebral u krye menjëherë nga i gjithë ekipi i anesteziologjisë, dhe filloi reanimacioni i pacientes, pas së cilës të gjithë parametrat vitalë iu rikthyen pacientes", thonë nga Klinika.
Pacientja iu nënshtrua gjithashtu një EKG-je, ekokardiograme dhe radiografie të kraharorit, dhe testet e nevojshme laboratorike biokimike u kryen çdo 2 orë, dhe statusi acido-bazik dhe faktorët e koagulimit të gjakut u monitoruan rregullisht në konsultim me një specialist të transfuzionit.
"Për trajtimin e pacientes u përdorën të gjitha medikamentet dhe testet moderne. U përshkruan të gjitha derivatet e nevojshme me qëllim stabilizimin e gjendjes, por për fat të keq, pavarësisht të gjitha përpjekjeve të bëra nga qasja multidisiplinare që u ndërmor për trajtimin e pacientes, ajo vdiq në kujdes intensiv më 1 mars 2026. Trupi u dorëzua për autopsi. Pas mbërritjes së gjetjeve patohistologjike, klinika do të lëshojë një deklaratë mbi shkakun zyrtar të vdekjes së kësaj gruaje në lindje”, thonë nga Klinika./Telegrafi/