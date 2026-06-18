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Një grua ka ndërruar jetë nga aksidenti i rëndë që ndodhi të hënën në magjistralen Prishtinë-Pejë konkretisht në fshatin Jabllanicë.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se viktima ka ndërruar jetë në spitalin e Pejës.

Aksident mes dy veturash në magjistralen Pejë-Prishtinë, lëndohen katër persona

“Fshati Jabllanicë, Pejë 15.06.2026 - 13:31. Me 17.06.2026 ka ndërruar jetë viktima femër kosovare, e cila ishte duke u trajtuar në spitalin e Pejës, për shkak të lëndimeve që kishte pësuar në aksidentin që kishte ndodhur me datë e cekur në të cilin ishin përfshirë dy vetura, ndërsa lëndime kanë pësuar tre persona”, thuhet në raport.

Ndërkaq, lidhur me rastin është informuar prokurori dhe IML për veprime të mëtutjeshme. /Telegrafi/

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