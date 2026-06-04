Ndërron jetë Bahrije Mustafa, bashkëshortja e veprimtarit Xhemajl Mustafa
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka njoftuar se ka ndërruar jetë Bahrije Mustafa, bashkëshortja e veprimtarit të njohur Xhemajl Mustafa dhe nëna e Besiana Mustafa.
Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, Abdixhiku e përshkroi Bahrije Mustafën si një grua të rrallë, e cila përballoi me dinjitet dhe forcë humbjen e bashkëshortit të saj, duke mbetur përherë ruajtëse e kujtimit dhe veprës së tij.
“Zonja Bahrije ishte një grua e rrallë. Jeta i kishte ngarkuar mbi supe peshën e një humbjeje të madhe, por ajo kishte ditur ta shndërronte dhimbjen në dinjitet, forcë dhe përkushtim për familjen dhe vendin. Me qetësinë, urtësinë dhe fisnikërinë e saj, ajo mbeti përherë gardiane e kujtimit dhe veprës së bashkëshortit të saj, veprimtarit tonë të madh Xhemajl Mustafa”, ka shkruar Abdixhiku.
Ai theksoi se me ndarjen nga jeta të Bahrije Mustafës, largohet edhe një pjesë e rëndësishme e kujtesës kolektive, duke kujtuar pjesëmarrjen e saj të vazhdueshme në përvjetorët kushtuar Xhemajl Mustafës.
“Çdo takim me të ishte një kujtim i gjallë i qëndresës, besnikërisë dhe fisnikërisë. Edhe kur vitet e kishin lodhur, ajo nuk reshti së ruajturi me krenari kujtimin e Xhemajlit dhe vlerat për të cilat ai jetoi”, u shpreh ai. /Telegrafi/