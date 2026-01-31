Ndërprerje masive të energjisë elektrike dhe ujit në Ukrainë
Rrjeti elektrik i Ukrainës po përjeton ndërprerje masive, pasi një "mosfunksionim teknik" shkaktoi prishjen e linjave elektrike midis Moldavisë, Rumanisë dhe Ukrainës, ka njoftuar ministri i energjisë i Ukrainës.
“Sot ndodhi një defekt teknik, duke shkaktuar një ndërprerje të njëkohshme të linjës 400 kilovolt midis rrjeteve elektrike të Rumanisë dhe Moldavisë dhe linjës 750 kilovolt midis Ukrainës perëndimore dhe qendrore”, tha Denys Shmyhal.
Ndërkohë, Ministria e Energjisë ka konfirmuar se situata emergjente në rrjetin elektrik nuk është shkaktuar nga një sulm kibernetik.
Kompania më e madhe private e energjisë në Ukrainë, DTEK, konfirmoi ndërprerje emergjente të energjisë elektrike në Kiev dhe rajonin përreth.
Banorët në Kiev po përjetojnë ndërprerje të energjisë, ngrohjes dhe ujit pas aksidentit për shkak të temperaturave shumë të ulëta, raportuan mediat lokale.
Presidenti Volodymyr Zelensky njoftoi se puna e restaurimit ishte duke vazhduar, duke shtuar se detyra ishte të stabilizohej situata sa më shpejt të ishte e mundur.
Ndryshe, incidenti vjen pas fushatës disamujore të Rusisë që synon infrastrukturën kritike të Ukrainës, e cila ka shkaktuar dëme të rënda në sistemin energjetik. /Telegrafi/