Ndërprerje e përkohshme e ujit, KRU “Prishtina” njofton për punime në sheshin "George Bush"
Kompania Rajonale e Ujësjellësit njofton qytetarët se në sheshin "George Bush" ka një intervenim në rrjetin e ujësjellësit.
Sipas njoftimit të KRU-së, për shkak të punimeve do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë deri në përfundimin e intervenimit.
Tutje në njoftim thuhet se ekipet janë në terren dhe po punojnë për sanimin e problemit sa më shpejt të jetë e mundur.
" 'KRU' u kërkon mirëkuptim qytetarëve të prekur nga kjo ndërprerje dhe shpreson që furnizimi me ujë të rikthehet në normalitet brenda afatit më të shkurtër të mundshëm", thuhet në njoftim./Telegrafi/
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