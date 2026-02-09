Ndërprerje e furnizimit me ujë në Kamenicë
KRU “Hidromorava” njofton qytetarët dhe konsumatorët në zonat Berivojcë dhe Lagjja Iliria të qytetit të Kamenicës se furnizimi me ujë të pijshëm është ndërprerë për shkak të mungesës së energjisë elektrike nga KEDS-i.
Sipas njoftimit të KRU “Hidromorava”, ndërprerja është e pamundur të shmanget deri në ripërtëritjen e energjisë elektrike, çka ndikon drejtpërdrejt në punën e pompave të ujit dhe furnizimin normal të qytetarëve.
Kompania apelon tek konsumatorët për mirëkuptim dhe kujdes gjatë kësaj periudhe dhe siguron se do të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të rikthyer furnizimin me ujë sa më shpejt të jetë e mundur.
Qytetarët do të njoftohen menjëherë pas normalizimit të situatës. /Telegrafi/
