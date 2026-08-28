Ndalohet shoferi nga Suedia, voziti 175 km/h në rrugë ku shpejtësia maksimale ishte 80
MPB Maqedoni njofton se dje (27.08.2026), rreth orës 16:00, në Pikën Kufitare Tabanoc, në dalje të shtetit, nëpunësit policorë kanë bërë verifikimin e automjetit të udhëtarëve “Volksvagen”, me targa kombëtare serbe, i drejtuar nga M.S. (39) nga Suedia.
"Gjatë verifikimit të kryer përmes sistemit “Safe City”, është konstatuar se M.S. ishte i evidentuar si kryerës i veprës penale sipas nenit 297-a të Kodit Penal – “drejtim i pakujdesshëm i automjetit motorik”, gjegjësisht në autostradën A-1, pranë Demir Kapisë, ka drejtuar automjetin me shpejtësi prej 175 kilometrash në orë, në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 kilometra në orë".
"M.S. është privuar nga liria dhe ndaj tij do të paraqitet kallëzim penal përkatës", thonë nga MPB.
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