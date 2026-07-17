Ndalohet përdorimi i ujit për pije në Gostivar, janë helmuar mbi 1200 qytetarë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka lëshuar ndalim për përdorimin e ujit për pije nga sistemi i ujësjellësit të Gostivarit, për shkak të dyshimeve të bazuara se uji është i ndotur dhe i pasigurt për konsum.
Gjatë inspektimit është konstatuar se në gypin kryesor të rrjetit të ujësjellësit, në mënyrë të paligjshme dhe pa leje, ishte vendosur një pompë që injektonte drejtpërdrejt ujë nga lumi Vardar në sistemin e furnizimit me ujë.
Mbi 1.200 banorë të Gostivarit kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Spitalin e Përgjithshëm, duke u ankuar për dhimbje barku dhe të vjella.
“Pas njoftimit të marrë nga Prokurori Publik i Prokurorisë Themelore Publike në Gostivar për kryerjen e një inspektimi të jashtëzakonshëm në stacionin e pastrimit të ujit në fshatin Vrutok, Komuna e Gostivarit, me qëllim verifikimin e sigurisë dhe cilësisë së ujit të pijshëm në këtë sistem furnizimi, si dhe pas ankesave të qytetarëve drejtuar Prokurorisë dhe kallëzimit nga MPB Gostivar lidhur me sigurinë dhe cilësinë e ujit, shërbimet inspektuese të AUV-së, së bashku me përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Prokurorisë Publike dhe teknikës kriminalistike të MPB-së, mbrëmë zhvilluan një inspektim të jashtëzakonshëm. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik, të pranishëm gjatë kontrollit, morën mostra të ujit për analiza laboratorike me qëllim përcaktimin e sigurisë së tij. Për të parandaluar një rrezik më të madh për popullatën e këtij rajoni, AUV vendosi ndalim të përkohshëm të përdorimit të ujit për pije deri në marrjen e rezultateve laboratorike që do të konfirmojnë sigurinë e tij”, thuhet në njoftimin e AUV-së.
Nga spitali bëjnë të ditur se kjo gjendje ka qenë e pranishme gjatë 3–4 ditëve të fundit. Nga SPB Tetovë njoftojnë se ekzistojnë baza dyshimi se Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi”, në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit, kishte vendosur tre pompa në shtratin e ujërave të ndotura, përmes të cilave injektohej ujë drejtpërdrejt në gypin kryesor që furnizon qytetin. Kjo veprimtari dyshohet se është ndërmarrë për të rritur presionin në rrjet për shkak të mungesës së ujit të pijshëm, duke rrezikuar drejtpërdrejt shëndetin e qytetarëve të Gostivarit.
“Në lidhje me epideminë që është përhapur në Gostivar gjatë këtyre 3–4 ditëve, kemi një numër të madh pacientësh të cilëve u është ofruar ndihmë mjekësore në institucionin tonë. Për këtë arsye kemi përforcuar personelin mjekësor në repartet ku ka më shumë pacientë. Shumica e pacientëve paraqiten me të njëjtat simptoma: të vjella, diarre, dhimbje stomaku, temperaturë, dobësi etj. Numri më i madh i pacientëve me këto simptoma është në repartin e Infektologjisë, Pediatrisë dhe Njësinë e Urgjencës".
"Gjatë këtyre ditëve, në Spitalin e Përgjithshëm ‘Dr. Ferid Murad’ në Gostivar janë paraqitur rreth 1.000–1.200 pacientë me këto simptoma. Të gjithë pacientëve u është ofruar ndihmë mjekësore dhe terapi përkatëse”, thuhet në njoftimin e spitalit.
Rasti është raportuar edhe në SPB Tetovë, nga ku pas veprimeve të ndërmarra është konstatuar se shkaku i mundshëm ka qenë injektimi i ujit të ndotur në ujësjellësin e qytetit për të rritur presionin në rrjet, nga pika e pompimit në fshatin Vrutok.
“Më 16.07.2026, rreth orës 18:20, inspektorët e Zyrës së Jashtme për Punë Kriminalistike në Gostivar, duke vepruar sipas udhëzimeve të Prokurorit Publik të Prokurorisë Themelore Publike Gostivar, ndërmorën masa urgjente dhe aktivitete në terren në fshatin Vrutok, për shkak të dyshimeve për ndotjen e ujit me të cilin furnizohet qyteti i Gostivarit”, thuhet në njoftimin e SPB Tetovë.
“Po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit, për shkak të dyshimeve për veprën penale ‘Ndotja e ujit të pijshëm’, e paraparë dhe e dënueshme sipas nenit 219 të Kodit Penal”, njofton SPB Tetovë.
Nga Qendra e Shëndetit Publik në Gostivar bëjnë të ditur se analizat për cilësinë e ujit janë ende në zhvillim.