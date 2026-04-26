Ndalohet një shtetas i Maqedonisë së Veriut për kalim të paligjshëm të kufirit në Han të Elezit
Në Han të Elezit, më 25 prill 2026 rreth orës 19:15, autoritetet policore kanë ndaluar një shtetas mashkull nga Maqedonia e Veriut, i cili dyshohet se ka kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin drejt Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit zyrtar, i dyshuari është kapur pas kalimit ilegal të vijës kufitare nga territori i Maqedonisë së Veriut në Kosovë.
Pas intervistimit nga organet kompetente dhe me vendim të prokurorit, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti po trajtohet më tej nga autoritetet përkatëse. /Telegrafi/
