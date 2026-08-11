Ndalohet një 33-vjeçar nga Velesi, dyshohet se përdhunoi shtetasen suedeze
Një 33-vjeçar nga Velesi është arrestuar nga policia në Ohër, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “përdhunim” ndaj një 21-vjeçareje, shtetase e Suedisë.
Sipas denoncimit të saj, rasti ka ndodhur gjatë natës mes 8 dhe 9 gushtit, në një klub nate në Ohër, ku i dyshuari dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale pa pëlqimin e saj.
Nga MPB-ja bëjnë të ditur se pas zbardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit, ndaj 33-vjeçarit do të parashtrohet kallëzim penal në Prokurorinë kompetente.
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