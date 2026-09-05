Ndalohet në Tabanocë 49 vjeçari nga Rumania, kishte drejtuar automjetin me 163 km/h në zonë ku kufizimi ishte 80 km/h
Një shtetas 49-vjeçar i Rumanisë është arrestuar në pikën kufitare Tabanocë, pasi sistemi “Qytet i Sigurt” ka konstatuar se kishte kryer vepër penale për drejtim të pamatur të automjetit.
Sipas njoftimit të Policisë, më 4 shtator, rreth orës 06:30, në autostradën A1, pranë Demir Kapisë, ai drejtonte një automjet “Audi” me shpejtësi 163 kilometra në orë, në një pjesë të rrugës ku shpejtësia maksimale e lejuar ishte 80 kilometra në orë.
“H.V.S. drejtonte automjetin me shpejtësi prej 163 kilometrash në orë, në një vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 kilometra në orë“, thuhet në njoftimin e Policisë.
Ai është dërguar në Stacionin Policor në Negotinë për procedurë të mëtejshme, ndërsa ndaj tij do të ngrihet kallëzim penal përkatës.
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