Ndalohen 11 shoferë për vozitje të pakujdesshme, 10 ishin pa patentë shoferë
MPB Maqedoni njofton se gjatë 24 orëve të fundit, në vende të ndryshme në gjithë territorin e shtetit, oficerët e policisë kanë ndaluar 11 shoferë për kryerjen e veprës penale "drejtim i pakujdesshëm" sipas nenit 297-a të Kodit Penal.
Nga këta, 10 drejtonin pa leje drejtimi, përkatësisht: J.V. (39), E.R. (30), S.M. (39) dhe një 17-vjeçar nga Shkupi, R.M. (24) nga Manastiri, 42-vjeçarët J.V. dhe L.R. (64) nga Demirhisari, 18-vjeçarët M.A. dhe J.D. (22) nga Prilepi dhe J.S. (36) nga Koçani. M.K. (40) nga Makedonski Brod u ndalua gjithashtu për drejtim nën ndikimin e alkoolit.
"Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse. Apelojmë te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjete pa e kaluar testin e drejtimit ose nëse u është lëshuar një masë ndalimi për drejtim mjeti ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, dhe të kontribuojmë të gjithë së bashku për një trafik më të sigurt", thonë nga MPB.