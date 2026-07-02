Ndahet nga jeta gazetari dhe publicisti nga Maqedonia, Nijazi Muhamedi
Gazetaria shqiptare në Maqedoninë e Veriut ka humbur sot, më 2 korrik, gazetarin, publicistin dhe autorin Nijazi Muhamedi.
Për shumë vite, ai kontribuoi në Radio Televizionin e Maqedonisë si gazetar, redaktor dhe drejtues, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në median shqipe.
Muhamedi ishte gjithashtu autor i disa veprave me tema politike, historike dhe shoqërore.
Ndarja e tij nga jeta shënon një humbje për gazetarinë shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Familjarë, miq dhe kolegë të të ndjerit, kanë shprehur ngushëllime për këtë humbje, duke kujtuar veprën dhe jetën profesionale të publicistit.
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