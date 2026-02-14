Lideri i opozitës ruse, Alexei Navalny, u vra me një helm të zhvilluar nga një toksinë e nxjerrë nga bretkosa, sipas deklaratës së Ministria e Jashtme britanike.

Dy vite pas vdekjes së Navalnyt në një koloni penale në Siberi, Britania dhe aleatët e saj akuzuan hapur Kremlinin, bazuar në analizat e mostrave materiale të gjetura në trupin e tij.

Sipas Foreign Office, nuk ekziston asnjë shpjegim i pranueshëm për praninë e toksinës epibatidine në mostrat e marra nga trupi i Navalnyt, shkruan bbc.

Gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih, Sekretarja e Jashtme britanike, Yvette Cooper, deklaroi se “vetëm qeveria ruse kishte mjetet, motivin dhe mundësinë për të përdorur këtë toksinë vdekjeprurëse ndaj Alexei Navalnyt gjatë burgimit të tij në Rusi”.

Ajo u takua gjithashtu me bashkëshorten e Navalnyt, Yulia Navalnaya, dhe theksoi se Rusia e konsideronte Navalnyn një kërcënim dhe se përdorimi i këtij helmimi pasqyron frikën e thellë të shtetit rus ndaj opozitës politike.

Në akuzat ndaj Rusisë iu bashkuan edhe Suedia, Franca, Holanda dhe Gjermania. Ministria e Jashtme britanike bëri të ditur se Mbretëria e Bashkuar ka informuar Organizata për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCË) për shkeljen e pretenduar nga Rusia të Konventës për Armët Kimike.

Alexei Navalny, një aktivist kundër korrupsionit dhe figura kryesore e opozitës në Rusi, ndërroi jetë më 16 shkurt 2024 në moshën 47 vjeçare. Ai ishte helmuar më 2020 me agjentin nervor Novichok, trajtohej në Gjermani dhe u arrestua menjëherë pas kthimit në Rusi. /Telegrafi/

