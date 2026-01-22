Musk parashikon se robotët do të jenë më të shumtë se njerëzit
Elon Musk ka parashikuar një të ardhme ku robotët do të tejkalojnë njerëzit në numër, gjatë paraqitjes së tij të parë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.
Duke folur në një sesion publik, Musk tha se zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale dhe robotikës do të sjellë një bum ekonomik të paprecedentë, duke ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si njerëzit jetojnë dhe punojnë.
Sipas tij, robotët dhe sistemet e avancuara të AI-së do të jenë në gjendje të plotësojnë pothuajse të gjitha nevojat njerëzore.
“Do të ketë kaq shumë robotë saqë në fund ata do të jenë më të shumtë se njerëzit,” u shpreh ai.
Miliarderi foli gjithashtu për robotin Humanoid Optimus, të zhvilluar nga kompania Tesla, duke thënë se brenda këtij viti ai do të kryejë detyra të thjeshta në fabrika, ndërsa brenda 12 muajve të ardhshëm do të jetë i aftë për punë industriale më komplekse.
Musk shtoi se inteligjenca artificiale mund të arrijë një nivel më të lartë se inteligjenca e çdo individi njerëzor deri në fund të vitit 2026 dhe se, brenda pak vitesh, ajo mund të tejkalojë edhe inteligjencën kolektive të njerëzimit.
Deklaratat e tij kanë ngjallur debat mes ekspertëve, të cilët njëkohësisht shohin mundësi të mëdha ekonomike, por edhe rreziqe serioze për tregun e punës dhe rolin e njeriut në shoqëri. /Telegrafi/
