Murati zbulon projektin e parë të madh me "Thinking Machines Lab"
Ish-drejtoresha teknologjike e OpenAI, Mira Murati, ka prezantuar modelin e parë të inteligjencës artificiale nga kompania e saj e re Thinking Machines Lab.
Modeli i quajtur Inkling synon të ofrojë një alternativë më fleksibile ndaj sistemeve të mëdha të kontrolluara nga kompanitë kryesore të AI.
Inkling është një model me pesha të hapura (open-weight), që do të thotë se zhvilluesit mund ta shkarkojnë, ta përshtatin dhe ta personalizojnë për nevojat e tyre, ndryshe nga modelet e mbyllura të disa kompanive të mëdha.
Kompania thotë se modeli është krijuar për të punuar me lloje të ndryshme të të dhënave, përfshirë tekst, audio dhe video, duke u fokusuar në një ekuilibër mes kostos dhe performancës, raportojnë mediat.
Megjithatë, Murati ka pranuar se Inkling nuk është modeli më i fuqishëm i inteligjencës artificiale në treg, por synon të dallojë përmes fleksibilitetit dhe mundësisë së personalizimit.
Thinking Machines Lab u themelua nga Mira Murati dhe ish-punonjës të tjerë të OpenAI. Kompania ka tërhequr investime të mëdha dhe më herët ka arritur një vlerësim prej rreth 12 miliardë dollarësh pas një raundi financimi prej 2 miliardë dollarësh.
Me Inkling, Murati synon të krijojë një qasje më të decentralizuar ndaj inteligjencës artificiale, ku bizneset dhe zhvilluesit kanë më shumë kontroll mbi mënyrën se si përdoren dhe përshtaten modelet e AI. /Telegrafi/