Mund të mbështeteni tek ata, shenjat e zodiakut që janë miqtë më besnikë
Miqësia e vërtetë shihet në gjërat e vogla - te kush të telefonon kur je larg për disa ditë, te kush kujton datat e rëndësishme, te kush do të të qëndrojë pranë edhe kur nuk je në formën tënde më të mirë dhe te kush nuk do të të kthejë shpinën që në mosmarrëveshjen e parë.
Astrologjia shpesh thotë se disa shenja e marrin miqësinë seriozisht. Ato nuk mbledhin njerëz, por ndërtojnë marrëdhënie.
Nuk japin premtime lehtë, por sapo të lejojnë të hysh, mbeten të qëndrueshme, mbrojtëse dhe të pranishme.
Këto tre shenja janë shpesh miqtë më besnikë.
Demi
Demët nuk krijojnë miq brenda natës, por kur i bëjnë, besnikëria e tyre është shumë e fortë. Nuk u pëlqen drama dhe nuk humbasin kohë me marrëdhënie që prishen dhe riparohen vazhdimisht. Nëse jeni në rrethin e tyre, kjo do të thotë që e keni kaluar vlerësimin e tyre të heshtur dhe ata ju besojnë.
Demët mund të mbështeten tek ata sepse janë të qëndrueshëm. Ata nuk do t'ju bombardojnë me mesazhe çdo ditë, por do të shfaqen kur të jetë e nevojshme dhe do të bëjnë atë që premtojnë. Besnikëria e tyre është praktike: ata do të ndihmojnë, do të ndërhyjnë, do të japin hua, do të drejtojnë makinën, do të presin - pa ndonjë problem të madh. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të sigurt pranë tyre.
Gaforrja
Gaforret janë miq që kujtojnë dhe ndiejnë. Besnikëria e tyre vjen nga një lidhje emocionale - kur e duan dikë, e marrin seriozisht. Ata shpesh janë të parët që vënë re se diçka nuk shkon dhe të parët që dalin hapur, edhe nëse nuk kërkoni ndihmë. Në miqësi, ata janë të kujdesshëm, mbrojtës dhe shpesh japin më shumë sesa pritet prej tyre.
Mund të mbështetesh tek ata sepse nuk dorëzohen lehtë. Gaforret nuk e pëlqejnë ndjesinë e të lënit dikë vetëm, veçanërisht në kohë të vështira. Nëse je i rëndësishëm për ta, do të të qëndrojnë pranë edhe kur të tjerët janë larguar. Ndonjëherë mund të jenë të ndjeshëm dhe të tërhiqen nëse lëndohen, por kur bëhet fjalë për besnikërinë e vërtetë, ajo është shumë e thellë dhe afatgjatë.
Akrepi
Akrepët janë miq që nuk u japin premtime të gjithëve dhe nuk e ndajnë besimin lehtë. Kjo është arsyeja pse besnikëria e tyre ka një peshë të veçantë. Kur ju pranojnë, nuk është sipërfaqësore - ata ju mbrojnë, qëndrojnë pas jush dhe nuk u pëlqen që dikush të luajë ndyrë. Në kriza, ata shpesh mbeten më të qetë dhe konkretë, dhe mbështetja e tyre mund të jetë e qetë, por e fortë.
Akrepët mund të llogariten besnikë deri në fund, por me një kusht: që besimi të jetë i pastër. Ata nuk e durojnë dot dyfytyrësinë dhe tradhtinë, dhe nëse ndiejnë se dikush po i përdor ose po i gënjen, do të ndahen pa shumë kthim. Por kur marrëdhënia është e sinqertë, besnikëria e tyre është e rrallë - dhe shpesh një nga më të fortat që do të përjetoni në një miqësi.