Nëse keni punë me ta, bëni kujdes! Duken të butë, por dinë të kalkulojnë: Këto 3 shenja dallohen më së shumti
Jo të gjithë njerëzit tregojnë menjëherë çfarë mendojnë. Sipas astrologjisë, disa shenja fshehin qëndrimet pas buzëqeshjes, qetësisë dhe sjelljes së këndshme
Disa njerëz ju tregojnë menjëherë ku qëndrojnë. Fjalët e tyre janë të drejtpërdrejta, emocionet të qarta, ndërsa qëndrimet shpesh pa filtër.
Por ekzistojnë edhe ata të tjerët.
Ata që ju fitojnë me buzëqeshje, sjellje të mira dhe fjali të zgjedhura me kujdes. Ata që duken sikur nuk hyjnë kurrë në konflikt, që dinë ta qetësojnë situatën dhe lënë përshtypjen se janë gjithmonë në anën tuaj.
Dhe pikërisht aty lind kurthi.
Sepse pas kësaj butësie ndonjëherë nuk fshihet dobësi, por kontroll, maturi dhe nevoja që gjithçka të mbahet nën mbikëqyrje. Nuk thonë gjithmonë çfarë mendojnë, por e dinë shumë mirë çfarë bëjnë.
Në astrologji shpesh veçohen tri shenja që e kultivojnë më shumë këtë anë: nga jashtë të qeta, por nga brenda shumë më të ndërlikuara sesa duken, transmeton Telegrafi.
Peshorja – Sharmi që fsheh atë që mendon vërtet
Peshoret janë mjeshtër të përshtypjes së parë. Të sjellshme, të buzëqeshura, gjithmonë të gatshme ta qetësojnë situatën dhe të gjejnë mirëkuptim.
Me to është lehtë, ose të paktën kështu duket.
Megjithatë, Peshoret rrallë e thonë atë që mendojnë vërtet në çastin kur e ndiejnë. Nevoja e tyre për paqe dhe shmangie të konfliktit shpesh i çon drejt heshtjes, shtyrjes ose zbutjes së së vërtetës.
Problemi lind më vonë.
Sepse ajo që nuk e thanë atëherë mbetet diku brenda tyre. Dhe shpesh shfaqet përmes largimit, ndryshimit të sjelljes ose komenteve që i dëgjoni vetëm kur nuk jeni të pranishëm.
Prandaj njerëzit rreth tyre ndonjëherë kanë ndjesinë se kurrë nuk e dinë ku qëndrojnë vërtet.
Këshillë: Nëse dëshironi marrëdhënie të sinqertë me një Peshore, nxiteni të flasë hapur pa frikë nga konflikti. Bëni pyetje të drejtpërdrejta dhe tregoni se mund ta pranoni të vërtetën. Peshorja hapet vetëm kur ndien se sinqeriteti nuk do ta dëmtojë marrëdhënien.
Binjakët – Bashkëbisedues tërheqës që ndërrojnë anë më shpejt se sa mendoni
Binjakët janë shoqërorë, të zgjuar dhe jashtëzakonisht të përshtatshëm. Ata dinë si ta bëjnë bisedën interesante dhe si të përshtaten pothuajse në çdo situatë.
Dhe pikërisht aty qëndron forca e tyre, por edhe problemi.
Binjakët shpesh ndryshojnë mendim varësisht me kë po flasin. Ajo që do t’ju thonë juve mund të jetë krejt ndryshe nga ajo që do t’i thonë dikujt tjetër.
Jo sepse duan të lëndojnë, por sepse duan të mbeten të pranuar.
Por kjo nevojë për të qenë mirë me të gjithë ndonjëherë i çon drejt sipërfaqësisë ose mungesës së sinqeritetit.
Këshillë: Nëse dëshironi marrëdhënie më të qëndrueshme me një Binjak, mos kërkoni përpikëri të plotë, por vendosni kufij të qartë. Vlerësojeni hapjen e tyre, por tregoni se sinqeriteti është i rëndësishëm për ju, edhe kur nuk është i këndshëm.
Peshqit – Emocion i heshtur që mban mend më shumë sesa tregon
Peshqit duken si shenja më e butë. Empatikë, të kujdesshëm dhe shpesh të gatshëm t’i vendosin nevojat e të tjerëve para të vetave.
Por heshtja e tyre nuk është gjithmonë shenjë paqeje.
Kur lëndohen, Peshqit rrallë hyjnë në konflikt të hapur. Në vend të kësaj, tërhiqen, shtiren sikur gjithçka është në rregull dhe përpiqen ta ruajnë pamjen e harmonisë.
Në të vërtetë, emocionet mbeten dhe shpesh shfaqen përmes sjelljes pasive, largimit ose ndryshimeve të vogla në marrëdhënie.
Për këtë arsye njerëzit rreth tyre ndonjëherë e kuptojnë me vonesë se problemi ekziston.
Këshillë: Nëse dëshironi marrëdhënie të sinqertë me Peshqit, kushtojuni vëmendje sinjaleve të tyre të heshtura. Pyetini si ndihen vërtet dhe krijoni hapësirë ku mund të jenë të hapur pa frikën se do t’i lëndojnë të tjerët.
Pse njerëzit e tillë na ngatërrojnë më shumë se ata të drejtpërdrejtët
E përbashkëta e këtyre tri shenjave është se nuk e duan konfliktin e hapur, por kjo nuk do të thotë se nuk kanë qëndrim.
Përkundrazi.
Qëndrimet e tyre shpesh janë shumë të qarta, por i shprehin në mënyrë që të mos e prishin përshtypjen që duan të lënë.
Prandaj marrëdhënia me ta shpesh është më e ndërlikuar sesa me njerëzit që i thonë gjërat menjëherë.
Në fund, është e rëndësishme të kuptohet një gjë: jo çdo sjellje e mirë është maskë, por ndonjëherë është mënyrë për t’i mbajtur gjërat nën kontroll.
Dhe afërsia e vërtetë fillon vetëm atëherë kur pas kësaj këndshmërie nis të shihet sinqeriteti. /Telegrafi/