Hiqni njollat e barit në rrobat duke përdorur metodën me sodë buke
Njollat e barit janë të zakonshme gjatë muajve të ngrohtë, veçanërisht në rrobat e fëmijëve ose pas punëve në oborr. Ato mund të hiqen nëse trajtohen në kohë dhe metoda e pastrimit varet nga lloji i pëlhurës.
Soda e bukës mund të përdoret si heqës njollash në shumicën e pëlhurave, veçanërisht pambukun, poliesterin dhe përzierjet sintetike.
"Mund të mos jetë i përshtatshëm për pëlhura delikate si mëndafshi ose leshi, sepse natyra gërryese e sodës së bukës mund të dëmtojë ose dobësojë fibrat", thotë Val Oliveira, pronare e Shërbimeve të Pastrimit Val.
Para se të filloni, përgatitni sodë buke, një furçë të butë, detergjent të butë, ujë, një tas të vogël dhe një leckë të pastër.
Spërkatni sodën e bukës në mënyrë të barabartë mbi njollën e barit, duke u siguruar që të jetë e mbuluar plotësisht. Duke përdorur një furçë të butë ose një furçë dhëmbësh të vjetër, fërkoni butësisht sodën e bukës në pëlhurë.
Përzieni disa pika detergjenti të butë me ujë të ftohtë në një tas të vogël për të bërë një tretësirë pastrimi. Zhytni një leckë të pastër në tretësirë dhe fshijeni butësisht njollën.
Shpëlajeni pëlhurën plotësisht me ujë të ftohtë për të hequr çdo mbetje të sodës së bukës dhe detergjentit. Kontrolloni pëlhurën për t'u siguruar që njolla është zhdukur plotësisht, dhe nëse jo, përsëriteni procesin. Pasi të jetë hequr njolla, lani pëlhurën sipas udhëzimeve të kujdesit.