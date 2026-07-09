Mucunski: Vendimet nga Samiti i Ankarasë do ta forcojnë Aleancën e NATO-s
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski për rezultatet e Samitit të NATO-s në Ankara, deklaron se duke vlerësuar vendimet e marra do ta forcojnë më tej Aleancën dhe do të kontribuojnë në avancimin e sigurisë kolektive.
“Mesazhi është i qartë: NATO po i përmbush detyrat. Ne kemi konfirmuar angazhimin tonë të përbashkët për investime më të mëdha në mbrojtje, forcimin e mëtejshëm të aftësive mbrojtëse, një shpërndarje më të drejtë të përgjegjësive midis aleatëve dhe mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën”, shkroi Mucunski.
Ai informoi se në margjinat e Samitit, pati disa takime dypalëshe me kolegë nga vendet anëtare të NATO-s, si dhe me përfaqësues të lartë të vendeve aleate dhe partnere.
Bisedat, siç theksoi ai, u përqendruan në marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin brenda NATO-s, si dhe sfidat aktuale të sigurisë rajonale dhe globale.
“Si një aleat i përkushtuar dhe i besueshëm, ne vazhdojmë të kontribuojmë në mënyrë aktive në forcimin e sigurisë kolektive, stabilitetit dhe unitetit”, tha Mucunski./Telegrafi/