Mucunski: Jam tmerrësisht i zhgënjyer nga reagimi i Sofjes ndaj publikimit të notës nga udhëtimi i familjes së Kryeministrit në Bullgari
Ministri i Jashtëm i RMV-s, Timço Mucunski thotë se deklarata nuk përmban një mohim të qartë se dokumenti është rrjedhur nga Ministria e Punëve të Jashtme bullgare dhe e vetmja përgjigje e dhënë në të është në thelb se udhëtimi ka ndodhur shumë kohë më parë.
“Jam tmerrësisht i zhgënjyer nga përgjigja që erdhi nga Sofja”, tha Mucunski, duke komentuar njoftimin e djeshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare në lidhje me publikimin e notës diplomatike në lidhje me udhëtimin e anëtarëve të familjes së ngushtë të kryeministrit Hristijan Mickoski në Pamporovo në fillim të vitit.
Mucunski në "Samo Intervju" tha se deklarata nuk përmban një mohim të qartë se dokumenti është rrjedhur nga Ministria e Punëve të Jashtme Bullgare dhe e vetmja përgjigje e dhënë në të është në thelb se udhëtimi ka ndodhur shumë kohë më parë.
"Përgjigja ishte në thelb se ka ndodhur shumë kohë më parë. Nuk ishte as një mohim i qartë, por se incidenti ka ndodhur shumë kohë më parë", shtoi Mucunski.
Mucunski thotë se më e pakta që priste nga Sofja zyrtare ishte një dënim i publikimit të notës diplomatike, duke bërë një paralele me mënyrën se si veproi Ministria e Jashtme e RMV-së dhe institucionet në vend dhe dënuan menjëherë djegien e dy automjeteve diplomatike përpara ambasadës bullgare në Shkup që ndodhi së fundmi./Telegrafi/