MPB shpall thirrje për pranimin e 200 nxënësve në Shkollën e Mesme të Policisë së RMV-së
Ministria e Brendshme ka shpallur një thirrje publike për regjistrimin e nxënësve në Shkollën e Mesme të Policisë, e cila vazhdon të funksionojë pas një ndërprerjeje 25-vjeçare.
"Një thirrje publike për pranimin e 200 nxënësve me kohë të plotë që janë të interesuar të regjistrohen në Shkollën e Mesme të Policisë "7 Maji" në Akademinë e Policisë në Ministrinë e Brendshme", deklarojnë nga MPB.
Arsimi do të zgjasë dy vite akademike dhe do të përfshijë vitin e tretë dhe të katërt të arsimit të mesëm. Kandidatët që kanë përfunduar vitin e parë dhe të dytë të shkollës së mesme do të mund të aplikojnë për një konkurs publik dhe, nëse plotësojnë kushtet e përcaktuara, të vazhdojnë arsimin e tyre në shkollën e mesme të policisë.
Në varësi të nevojave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të mundësohet vazhdimi i trajnimit bazë për punonjës policie, i cili zgjat një vit, paralelisht./Telegrafi/