MPB: Privohen nga liria 23 shoferë, 11 prej tyre pa patentë shofer
Policia ka arrestuar gjithsej 23 shoferë në gjithë territorin e vendit për vozitje të rrezikshme. Prej tyre, 11 janë kapur duke drejtuar automjet pa patentë shoferi, ndërsa njëri prej tyre ishte i mitur.
Sipas njoftimit të MPB-së, nëntë persona janë ndaluar për drejtim të automjetit nën ndikimin e alkoolit, ndërsa tre të tjerë kanë drejtuar automjet edhe pse kishin ndalesë aktive për vozitje.
Numri më i madh i shoferëve të arrestuar është në zonën e SPB Tetovë – shtatë persona, në zonën e SPB Kumanovë – pesë, nga tre në zonat e SPB Shkup dhe SPB Shtip, nga dy në SPB Veles dhe SPB Manastir, ndërsa një në zonën e SPB Strumicë.
Pas dokumentimit të plotë të rasteve do të parashtrohen kallëzime përkatëse penale.
Nga MPB apelojnë te të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe ligjet e trafikut, të mos drejtojnë automjet pa patentë shoferi, nëse kanë ndalesë për vozitje apo nëse janë nën ndikimin e alkoolit, në mënyrë që së bashku të kontribuojmë për një komunikacion më të sigurt.