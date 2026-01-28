MPB me detaje për bastisjen në Bërvenicë, sekuestrohen armë, drogë dhe para - ndalohen pesë persona
MPB Maqedoni njofton se sot (28.01.2026) në orën 06.40, oficerë policie nga Sektori i Punëve të Brendshme të Tetovës – Departamenti për Trafikim të Paligjshëm të Drogës dhe Armëve, kanë privuar nga liria I.J. (43), S.Z. (36), D.P. (69), D.P. (65) dhe S.Z. (42), të gjithë nga fshati Brvenicë.
Siç njoftojnë nga MPB, kontrollet u kryen në fshatin Brvenicë, në shtëpi, dhoma shërbimi dhe automjete pasagjerësh, në bazë të urdhrit gjyqësor të lëshuar më parë.
"Pesë pako me substancë pluhur të bardhë, 52 fishekë nga një pushkë automatike kalibri 7.62, dy fishekë nga një pistoletë kalibri të panjohur dhe një fishek nga një pushkë automatike u gjetën në I.J. Tek S.Z. (36) u gjetën dhe sekuestruan 20 fishekë nga një pushkë automatike kalibri 7.62, një pistoletë dhe një karikator me dy fishekë që i posedonte pa leje, si dhe një peshore dixhitale me mbetje të një lënde pluhur të bardhë".
"Tek D.P. (69) u gjetën dhe sekuestruan një pistoletë që e posedonte pa leje, si dhe një karabinë gjuetie, një pushkë gjuetie dhe një pistoletë që e posedonte me leje. Tek D.P. (65) u gjetën dy lista dhe një fletore shënimesh me emra personash, dy kompjuterë dhe afërsisht 31.640 euro, 3.400 franga zvicerane dhe 56.500 denarë. Tek S.Z. (42) u gjet një substancë pluhur e bardhë. Ata janë ndaluar në stacionin policor për procedura të mëtejshme, dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihen raporte përkatëse sipas nenit 396 dhe nenit 215 të Kodit Penal", thonë nga MPB.