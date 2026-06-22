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Motorola Edge 70 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojëra.

Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36,999 rupi indiane (rreth 391 dollarë – 335 euro) dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue.

Përveç rritjes së kapacitetit të memories, specifikat e telefonit mbeten të pandryshuara:

  • Ekran 6.78 inç AMOLED me rifreskim 144 Hz dhe ndriçim maksimal prej 5,200 nit.
  • Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.
  • Kamera kryesore 50 MP me stabilizim optik (OIS).
  • Kamera ultra e gjerë 13 MP.
  • Kamera selfie 32 MP.
  • Bateri 7,000 mAh me mbështetje për karikim të shpejtë 68W.

    • Telefoni vjen me Android 16 të instaluar që në fabrikë, ndërsa Motorola premton tre përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit. /Telegrafi/

    Paisjet SmartTech