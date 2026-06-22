Motorola prezanton versionin me 512 GB të Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojëra.
Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36,999 rupi indiane (rreth 391 dollarë – 335 euro) dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue.
Përveç rritjes së kapacitetit të memories, specifikat e telefonit mbeten të pandryshuara:
Telefoni vjen me Android 16 të instaluar që në fabrikë, ndërsa Motorola premton tre përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit. /Telegrafi/
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