Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell me vranësira lokale të pakta deri në mesatare, me erë të dobët deri në mesatare që do të fryjë nga drejtimi i ndryshueshëm.
Siç njoftoi Administrata Hidrometeorologjike, temperaturat minimale do të variojnë nga 7 deri në 18 gradë Celsius, dhe maksimalet nga 28 deri në 36 gradë Celsius.
Në Shkup dhe zonën përreth, mot i ngjashëm me temperatura nga 15 deri në 35 gradë Celsius.
Në ditët në vijim, do të pasojë një periudhë moti stabil dhe më i ngrohtë, përveç të martës kur do të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme të shoqëruara me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
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