Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me pak vranësira. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriperëndimi.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri në 20 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 28 deri në 34 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell me pak vranësira. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriperëndimi. Temperatura minimale do të bjerë në 15 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 34 gradë.
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