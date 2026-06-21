Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë me pak vranësira.
Në orët e pasdites, në pjesët ekstreme veriperëndimore, do të ketë kushte për shfaqjen e shiut të lehtë lokal, bubullimave dhe breshërit të rrallë.
Do të ketë erë të dobët deri në mesatare, ndërsa në pjesët perëndimore herë pas here të fortë veriore. Temperatura maksimale do të jetë në intervalin 29 deri në 37 gradë.
Në Shkup, me diell dhe i ngrohtë me pak vranësira deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.
Temperatura maksimale do të jetë deri në 36 gradë.
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