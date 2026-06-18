Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot është pjesërisht i vranët dhe i ngrohtë me periudha me diell.
Do të fryjë erë mesatare deri e fortë (40 km/orë) nga veriu, veçanërisht në pjesët lindore. Temperaturat minimale do të variojnë nga 9 deri në 18 gradë, ndërsa maksimalet nga 23 deri në 34 gradë.
Në Shkup, pjesërisht i vranët dhe i ngrohtë me periudha me diell.
Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtim i ndryshueshëm. Temperatura minimale 15 gradë, maksimale deri në 31 gradë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate