Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell, ndërsa pasdite do të ketë kushte për paraqitje lokale të shiut të rrëmbyeshëm afatshkurtër, bubullimave dhe erërave të forta.
Do të fryjë erë e fortë deri e fortë nga perëndimi, e cila herë pas here do të arrijë shpejtësi mbi 60 km/orë në pjesët perëndimore.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 13 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 22 deri në 28 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.