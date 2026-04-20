Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira dhe periudha me diell. Nga mesdita do të ketë shira të rastësishëm lokal dhe kushte për paraqitje të izoluar të shirave të rrëmbyeshëm afatshkurtër dhe bubullimave të rralla. Do të ketë erë të dobët deri në mesatare.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 3 deri në 10 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 16 deri në 23 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë pjesërisht me vranësira. Pasdite në disa pjesë të luginës do të ketë shira të rastësishëm. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të ulet në 8, ndërsa maksimale do të arrijë në 21 gradë.
