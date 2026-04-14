Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe periudha diellore. Pasdite në pjesën perëndimore të vendit do të ketë kushte për reshje të shiut.
Në vend do të fryjë një erë e lehtë, ndërsa gjatë luginës së Povardarisë do të ketë erë të fortë me shpejtësi deri 60 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri 10, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 17 deri 22 gradë celsius.
Deri ditën e enjte moti pritet të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut./Telegrafi/
