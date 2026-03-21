Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti në Maqedoni sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell, dhe do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu.
Temperaturat e mëngjesit do të jenë më të ulëta, me vlera minimale që në disa vende do të zbresin në -4 gradë, ndërsa gjatë ditës temperaturat do të variojnë nga rreth 9 deri në 16 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell.
Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu, dhe temperatura e ditës do të arrijë rreth 15 gradë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate