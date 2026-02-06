Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira, në mëngjes në pjesët perëndimore do të ketë reshje shiu, ndërsa pasdite do të ketë kushte për shi në pjesët lindore. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga jugu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 2 deri në 6 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 8 deri në 14 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira me kushte për reshje të shiut. Do të fryjë erë e dobët me drejtim të ndryshueshëm. Temperatura minimale do të bjerë në 4, ndërsa maksimale do të arrijë 11 gradë.
