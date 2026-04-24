Moti në Shqipëri, temperaturat deri në 20 gradë
Shqipëria të premten do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke bërë që në të gjitha qarqet të mos ketë reshje shiu.
Temperaturat e ajrit do të shfaqin vlera tipike pranverore.
Në zonat bregdetare, temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 10°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë rreth 21°C.
Në vendet e ulëta, temperaturat do të variojnë nga 6°C në mëngjes deri në 20°C gjatë mesditës.
Ndërkohë, në zonat malore priten temperatura më të ulëta, me minimale rreth 1°C dhe maksimale deri në 16°C.
Sa i përket erës, ajo do të fryjë e lehtë deri mesatare në pjesën më të madhe të territorit.
Top Lajme
Jobs
Real Estate