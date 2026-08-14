Moti në Shqipëri, moti me shi e shtrëngata afatshkurtra
Shqipëria të premten do të vijojë të ndikohet nga thuajse të njëjtat kushte atmosferike.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët, vranësira mesatare hera-herës deri të dendura përgjatë relieveve malore në jug e juglindje në orët e mesditës e pasdite.
Reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit shtrëngata afatshkurtra përgjatë relieveve malore në lindje e juglindje shoqëruar me shkarkesa elektrike në orët e mesditës e pasdite vonë.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim –verilindje me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare atë veriperëndimorë dhe zonave luginore era do të arrijë shpejtësi deri në 16 m/s.
Valëzim në det të forcës 1-3 ballë. /Telegrafi/
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