Moti në Shqipëri
Shqipëria të enjten do të jetë në ndikim të masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet kryesisht i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare kryesisht përgjatë relieveve malore në jug të vendit.
Era me drejtim nga kuartati i veriut me shpejtësi mesatare 5 m/s, e cila hera-herës në bregdet dhe lugina pritet të fitojë shpejtësi deri në 10 m/s.
Valëzim në det të forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/
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