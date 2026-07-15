Moti në Shqipëri
Shqipëria të mërkurën do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit ndërsa përgjatë relieveve malore në veri e lindje vranësira të pakta hera – herës deri mesatare por kalimtare.
Reshje të dobëta shiu në formë pikash në veri e verilindje. Në relievet e larta malore në zonën e Alpeve dhe verilindje në periudha afatshkurtra reshjet në formën e shtrëngatave të izoluara, ndërsa pjesa tjetër e vendit pa reshje.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-perëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s.
Valëzim në det të forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/
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