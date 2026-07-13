Moti i paqëndrueshëm vazhdon, sinoptikët paralajmërojnë reshje lokale dhe temperatura deri 38 gradë celcius
Nga pesë deri në tetë litra reshje shiu për metër katror u regjistruan pasditen e djeshme në disa zona. Edhe pse me intensitet të ulët, reshjet e dendura shkaktuan dëme në disa rajone të vendit, përfshirë sektorin e bujqësisë. Në disa rajone janë raportuar edhe për rrugë të zëna për shkak të drunjtëve të renë që kanë ndaluar qarkullimin.
Mot i ndryshuar na pret edhe gjatë kësaj jave thonë sinoptikët por kryesisht do të jenë reshje lokale me intensitet më të ulët.
”Temperaturat nesër priten të jenë nga 30 deri në 36 gradë celsius. Të mërkurën dhe të enjten na pret një de stabilizim lokal me reshje të izoluara shiu të rrëmbyeshëm, bubullima dhe ere të fortë por do të kemi temperatura më të larta me temperatura deri në 38 gradë celsius,” tha Juliana Fidanoska, Sinoptik kujdestar.
Nga shiu i rrëmbyeshëm i javës së kaluar, shumë rrugë mbeten të bllokuara për shkak të ujit të grumbulluar në Shkup ndërsa u raportuan edhe dëme nga përmbytjet edhe neper shtëpi dhe bodrume.
Dëme u raportuan edhe në sektorin e bujqësisë, për shkak të reshjet e rrëmbyeshme të breshrit ku u raportuan dëme në kultura të ndryshme bujqësore. Autoritetet pritet të bëjnë vlerësimin e plotë të dëmeve dhe të ndërmarrin masat e nevojshme për sanimin e pasojave.