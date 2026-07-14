Mot përvëlues në Shqipëri, temperaturat deri në 37 gradë
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të martën do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, ndërkaq temperaturat maksimale do të shkojnë deri në 37 gradë.
Era do të fryjë me drejtim kryesor veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 9 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 18 m/s.
Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 2-4 ballë. /Telegrafi/
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