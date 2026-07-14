ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të martën do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

SHMU njofton se moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, ndërkaq temperaturat maksimale do të shkojnë deri në 37 gradë.

Era do të fryjë me drejtim kryesor veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 9 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 18 m/s.

Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 2-4 ballë. /Telegrafi/

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