Shqipëria të mërkurën do të jetë në ndikim të masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta.

Shërbimi Meteorologjik bën të ditur se moti parashikohet kryesisht i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare kryesisht përgjatë relieveve malore.

Era me drejtim nga kuartati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila hera-herës në bregdet dhe lugina pritet të fitojë shpejtësi deri në 12m/s.

Valëzim në det të forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/


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