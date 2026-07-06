Mos i pastroni kurrë këto gjëra me zbardhues, mund të bëjë më shumë dëm se sa dobi
Zbardhuesi konsiderohet si një nga pastruesit dhe dezinfektantët më të fuqishëm shtëpiakë, por ekspertët paralajmërojnë se nuk është i përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet.
Në disa raste, mund të shkaktojë dëmtime të përhershme të materialeve, zbardhje ose edhe të rrezikojë shëndetin e njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Prandaj është mirë të dini kur ta lini në dollap dhe të kërkoni një alternativë më të sigurt.
Një nga gabimet më të zakonshme është përdorimi i zbardhuesit në sipërfaqe ku mund të shkaktojë dëme të pariparueshme.
Sipërfaqe druri
Druri është një material poroz, kështu që thith lëngjet. Zbardhuesi mund të depërtojë në strukturën e tij, duke shkaktuar njollë, deformim dhe dobësim të materialit në planin afatgjatë. Gjithashtu nuk është një zgjidhje efektive për heqjen e mykut nga druri, megjithëse në shikim të parë sipërfaqja mund të duket më e pastër.
Sipërfaqet që ndryshken
Shumë njerëz përdorin zbardhues për të pastruar pajisjet e kuzhinës, lavamanët ose sobat, por ekspertët paralajmërojnë se ai mund të shkaktojë korrozion dhe të përshpejtojë ndryshkjen. Siç thekson Southern Living, një pastrues i posaçëm për metalet është shumë më i përshtatshëm për sipërfaqe të tilla.
Granit dhe mermer
Guri natyror është më delikat nga ç’duket. Zbardhuesi mund të dëmtojë shtresën mbrojtëse të granitit ose mermerit, duke shkaktuar njolla dhe duke zvogëluar shkëlqimin e sipërfaqes. Riparimi i dëmtimeve të tilla shpesh është i kushtueshëm ose edhe i pamundur.