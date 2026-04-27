Mos i mbillni këto bimë pranë domateve, mund ta ngadalësojnë rritjen e tyre
Në kopshtari, zgjedhja e bimëve që mbillni së bashku mund të ketë një ndikim të madh në rritjen dhe zhvillimin e tyre. Disa bimë bashkëveprojnë në mënyrë të dobishme me njëra-tjetrën, ndërsa të tjerat mund të kenë një efekt të dëmshëm në shëndetin dhe rritjen e perimeve.
Domatet janë ndër speciet më të njohura dhe më të kultivuara, por jo çdo bimë është e mirë për t’u mbjellë pranë tyre.
Më poshtë paraqesim bimët që nuk rekomandohen të mbillen pranë domateve, me qëllim shmangien e problemeve të mundshme dhe sigurimin e kushteve më të mira për rritjen dhe rendimentin e tyre.
Misër
Misri tërheq dëmtues të tillë si "krimbat e misrit", të cilët, përveç sulmit të misrit, mund të dëmtojnë seriozisht domatet. Këta dëmtues mund të zvogëlojnë zhvillimin dhe shëndetin e bimëve.
Patëllxhan
Edhe pse shumë njerëz mbjellin domate dhe patëllxhanë së bashku, kjo nuk rekomandohet. Të dyja bimët janë të ndjeshme ndaj njollave kafe, të cilat mund të përhapen lehtësisht nga një bimë në tjetrën, ku mund të shkatërrojnë të gjithë të korrat.
Patate
Patatet dhe domatet janë të prirura ndaj të njëjtave sëmundje, siç është plagja e tokës. Mbjellja e këtyre bimëve në afërsi të ngushtë rrit rrezikun e sëmundjeve dhe infeksioneve që mund të shkatërrojnë të dyja bimët.
Arre
Edhe pse është e rrallë të mbillen arra pranë domateve, është e rëndësishme të dihet se arrat lëshojnë kimikate në tokë që ndërhyjnë në rritjen e bimëve të tjera. Edhe barërat e këqija kanë vështirësi të rriten pranë arrave, kështu që është mirë që të dy llojet të mbahen larg njëra-tjetrës.
Lakër, lulelakër, brokoli dhe lakër brukseli
Lakra është një nga armiqtë më të mëdhenj të domateve, pasi konsumon një sasi të madhe mineralesh nga toka, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin e domateve. Të dyja bimët kërkojnë shumë burime për t'u rritur, dhe në "konkurrencë" me lakrën, domatet shpesh mbeten pa lëndët ushqyese të nevojshme.