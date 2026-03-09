Mos i lani kurrë këto rroba në rrobalarëse – mund t’i shkatërroni përgjithmonë
Edhe programi më i butë i rrobalarëses mund të dëmtojë disa materiale si mëndafshi, leshi, viskoza apo lëkura. Ekspertët shpjegojnë pse disa rroba duhet patjetër të pastrohen kimikisht
Shumë njerëz janë përballur me një dilemë të zakonshme: në etiketën e xhaketës apo fustanit të preferuar shkruan “vetëm pastrim kimik”. Tundimi për ta injoruar këtë udhëzim është i madh dhe shpesh rroba përfundon në rrobalarëse, me shpresën se programi më i butë nuk do të shkaktojë dëm.
Megjithatë, ekspertët e tekstilit paralajmërojnë se një veprim i tillë mund të shkaktojë dëmtime të pakthyeshme, sepse disa materiale dhe forma veshjesh nuk janë të përshtatshme për kontakt me ujë.
Pse uji mund të dëmtojë pëlhurën?
Uji depërton lehtë në fibrat natyrore si leshi, mëndafshi dhe viskoza. Kur fibra laget, ajo fryhet dhe ngatërrohet me fibrat përreth. Gjatë tharjes këto fibra shtrëngohen mes tyre, gjë që shkakton tkurrje dhe deformim të pëlhurës. Te leshi ky proces quhet filcim.
Në pastrimin kimik përdoren tretës të veçantë që largojnë papastërtitë pa depërtuar në strukturën e fibrave. Për këtë arsye rrobat ruajnë formën, ngjyrën dhe pamjen e tyre, transmeton Telegrafi.
Materialet që nuk duhen larë në shtëpi
Lëkura dhe kamoshi nuk duhet të lahen kurrë në rrobalarëse. Uji dhe detergjentet largojnë vajrat natyralë që i japin lëkurës butësi dhe elasticitet. Pas kësaj materiali bëhet i fortë dhe mund të deformohet.
Edhe mëndafshi, leshi dhe kashmiri janë shumë të ndjeshëm ndaj ujit. Larja mund të shkaktojë humbje të ngjyrës, dobësim të fibrave dhe tkurrje të pëlhurës, sidomos te rrobat me strukturë si palltot, xhaketat apo kostumet.
Viskoza është gjithashtu material i paqëndrueshëm kur laget. Ajo mund të tkurret, të zgjatet ose të humbasë formën.
Kujdes me rrobat me strukturë dhe zbukurime
Shumë xhaketa, kostume dhe pallto kanë shtresa të brendshme që u japin formë. Uji mund të dëmtojë ngjitëset që mbajnë këto shtresa, duke shkaktuar rrudhosje dhe deformim të përhershëm.
E njëjta gjë vlen edhe për rrobat me rruaza, zbukurime ose qëndisje, të cilat mund të dëmtohen gjatë larjes në rrobalarëse.
Prandaj, kur në etiketë shkruan "vetëm pastrim kimik", është më mirë ta respektoni këtë udhëzim për të ruajtur cilësinë dhe formën e rrobës.