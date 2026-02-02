Mallorca është duke triumfuar bindshëm ndaj Sevillas me rezultat 3-1, ku protagonist në dy gola ka qenë Vedat Muriqi.

Ylli nga Prizreni fillimisht shënoi nga penalltia për ta zhbllokuar epërsinë, ndërsa ishte kryesori edhe te goli i tretë.

Pasi mori një pasim nga Samu Costa, Muriqi goditi fuqishëm brenda zonës, por kjo goditje përfundoi në trupin e Darder dhe pastaj përfundoi brenda rrjetës.

Darder menjëherë iu kthye lojtarit duke i kërkuar falje për “golin e vjedhur”, ndërsa lojtari i Kosovës filloi ta qeshte dhe e goditi me “shuplakë” në formë shakaje.

Për më shumë shikoni momentin:

Ndërkohë, Muriqi është golashënuesi i dytë më i mirë në La Liga me 15 gola, pas vetëm Kylian Mbappes./Telegrafi

La LigaFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app