Momenti emocional i babait të Luis Diaz bëhet viral gjatë Kupës së Botës
Një moment prekës që përfshin babain e Luis Diaz është bërë viral gjatë Kupës së Botës 2026.
Pak para ndeshjes së Kolumbisë, në rrjetet sociale u shpërnda një video ku babai i sulmuesit shihet i gjunjëzuar pranë një shtrati në dhomën e hotelit, duke u lutur përballë disa fanellave të kombëtares kolumbiane, mes tyre edhe asaj me emrin e të birit.
Pamjet emocionuese kanë prekur mijëra tifozë, të cilët kanë vlerësuar besimin dhe mbështetjen e palëkundur të familjes ndaj yllit të Bayern Munichut.
Luis Diaz’s father Mane today. 🙏🏼🇨🇴 pic.twitter.com/LWI3fx672x
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
Videoja u publikua menjëherë pas paraqitjes së shkëlqyer të Luis Diaz në fitoren 3-1 të Kolumbisë ndaj Uzbekistanit në stadiumin “Azteca”.
Sulmuesi kolumbian realizoi golin e dytë të ekipit të tij dhe dhuroi asistimin për golin e parë të shënuar nga Daniel Munoz, duke qenë një nga protagonistët kryesorë në nisjen pozitive të “Los Cafeteros” në turne.
Falë performancës së tij, Diaz u shpall lojtari më i mirë i ndeshjes, duke fituar çmimin MVP në debutimin e tij në Kupën e Botës.
Pamjet e babait të tij vetëm sa e bënë edhe më të veçantë një ditë tashmë të paharrueshme për Luis Diaz dhe familjen e tij. /Telegrafi/